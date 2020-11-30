Снегурки и Деды Морозы не подорожали в Петербурге несмотря на коронавирус

Услуги Деда Мороза не подорожали, но и опасность коронавируса никуда не делась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год все ближе, а значит петербуржцы все чаще задумываются, как порадовать себя и близких в праздничные дни. Особенно популярной остается услуга вызова на дом Деда Мороза. Иногда со снегурочкой. При этом, несмотря на все обстоятельства, цены на услуги артистов практически не изменились с прошлого сезона.

- Стоимость зависит от даты, дополнительного реквизита, количества актеров и длительности программы. Ближе к Новому году цена повышается и может составлять 10–20 тысяч рублей, а после него падает и до двух тысяч рублей, - пишут «Невские новости».

Так, к примеру, 28 декабря Дедушка Мороз со Снегуркой придут в гости за четыре-восемь тысяч рублей. Ближе к Новому году, цены будут начинаться от 10 тысяч рублей, а 31 декабря за визит волшебника придется отдать сразу 20 тысяч.

Цены начнут падать со 2 января, а к концу каникул артисты «подешевеют» окончательно.

Вот только соблюсти все карантинные правила будет непросто – какой же Дед Мороз в маске? Поэтому медики все же советуют не приглашать артистов домой или на корпоратив, ведь неизвестно, какой еще «подарок» можно получить в нынешнее время.