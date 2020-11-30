Пьяный мужчина утроил стрельбу из автомата с балкона в Калининском районе Санкт-Петербурга

Пьяный хулиган устроил стрельбу из автомата с балкона жилого дома в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина решил пострелять с балкона дома, чем очень напугал соседей. В 23:48 часов в воскресенье, 29 ноября 2020 года, в полицию Калининского района поступило сообщение о стрельбе в доме 9 по проспекту Маршала Блюхера. На место незамедлительно выехал наряд правоохранителей.

- Полицейские установили, что стрельба происходила из квартиры на втором этаже. В стражи порядка задержали и доставили в отдел двух жильцов, которые снимали квартиру в аренду, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанными оказались 42-летний приезжий из Магаданской области и его 33-летняя сожительница. Во время опроса мужчина пояснил, что вечером выпил и ему захотелось похулиганить. Тогда он взял охолощенный автомат и два раза пальнул с балкона.

В отношении пьяного хулигана составили административный протокол.