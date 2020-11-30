Более 3 тонн мусора убрали с улиц Санкт-Петербурга за неделю

Более 3 тонн мусора и смета собрали с дорог Петербурга за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

Всю минувшую неделю с 23 по 29 ноября 2020 года дворники вместе со специальной уборочной техникой следили за чистотой в Санкт-Петербурге. За семь дней с улиц города было вывезено более 3 тонн мусора и смета, в том числе выходные с городских магистралей собрали 1095 тонн грязи.

- Для борьбы с наледью на дорогах за неделю было использовано почти 6,7 тысяч кубометров солевого раствора и чуть более 3 тысяч тонн песко-соляной смеси, - рассказали в комитете по благоустройству Северной столицы.

Днем на улицах работали по 556 единиц техники, в ночное время уборка шла усиленнее - по 729 специальных машин чистили дороги.

В понедельник, 30 ноября, за чистотой на улицах Петербурга следят более 800 уборочных машин и почти 1258 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству.

По вопросам уборки города можно обратиться в дежурную службу по телефону 314-60-13.