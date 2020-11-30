Ледовый дворец отменил все концерты до февраля 2021 года

Ледовый дворец Петербурга отменил все концерты до февраля из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Руководство Ледового дворца Санкт-Петербурга отменило все концерты до начала февраля 2021 года. Причиной тому - новые противовирусные меры, которые начали действовать в Северной столице с 14 ноября 2020 года. Так, в декабре отменены вручение премии "Золотой Граммофон" и "Супердискотека 90-х".

- В связи с введением новых противовирусных мер в Москве и Санкт-Петербурге, запрещающих проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, главный ретромегадэнс страны "Супердискотека 90-х" переносится на 2021 год. Новая дата станет известна совсем скоро, - говорится на официальном сайте арены.

Церемония вручения "Золотого Граммофона" пройдет только через год. Новая дата проведения мероприятия назначена на 28 ноября 2021 года.

Тем, кто уже купил билеты, расстраиваться не стоит. Они будут действительны на новые даты.