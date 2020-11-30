Мокрый снег накроет Ленинградскую область 1 декабря

Мокрый снег и дождь выпадут 1 декабря в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже завтра наступит календарная зима. Однако в Ленинградской области погода принесет не самые приятные осадки. Во вторник, 1 декабря 2020 года, в 47-м регионе ожидается мокрый снег, который будет налипать на дома, деревья, машины и провода. А температура будет скакать от плюсовой к минусовой.

- Во вторник в Ленобласти облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Днем в большинстве районов небольшой мокрый снег, на западе с дождем, в отдельных районах гололед, - рассказали в ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью ожидается в районе от плюс 1 до минус 4 градусов. Днем от плюс 3 до минус 3 градусов.

Ветер юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем усилится до 7-12 метров в секунду.