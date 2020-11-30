Ладожский мост на трассе «Кола» разведут 1 декабря

Ладожский мост разведут утром 1 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 декабря на 45 минут будет полностью остановлено движение по Мурманскому шоссе (федеральная автотрасса трасса «Кола»). Причиной станет разводка Ладожского моста, который поднимет створки, чтобы пропустить караван судов, идущий вниз по Неве.

- В период с 10:00 до 10:45 для прохода барже-буксирного состава: буксир «Грифон-5», буксир «Грифон-8» и теплоход «Пола Гали» с максимальным высотным габаритом 18 метров, будет производиться разводка моста на 40-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что мост расположен рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, радом с развязкой на Шлиссельбург и Кировск. Через последний и можно будет объехать перекрытое Мурманское шоссе. Правда, крюк получится приличным.