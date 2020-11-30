Фонтан кипятка высотой с трехэтажный дом вырвался из-под земли на улице Стойкости в Санкт-Петербурге

Трубу с кипятком прорвало в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на улице Стойкости прорвало трубу с горячей водой. Мощный фонтан кипятка высотой с трехэтажный дом начал бить из-под земли во дворе дома 30, корпус 2 днем в понедельник, 30 ноября 2020 года. На место первым делом приехали сотрудники МЧС, а после и аварийная бригада ГУП "ТЭК СПб".

- Специалисты ТЭКа оперативно прибыли на место. В 13:20 вытекание было локализовано. Были предприняты все меры безопасности, место дефекта огорожено, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Специалисты определили, что прорыв произошел на трубе теплосети диаметром 125 миллиметров. По нормативам, на ликвидацию дефекта отводится 8 часов.

- Участок теплосети обеспечивает теплом и горячей водой лицей. Данный дефект не скажется на его теплоснабжении, - добавили в "ТЭК".

Отмечается, что в результате прорыва никто не пострадал.