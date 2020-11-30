У Единой карты петербуржца появился новый сервис для голосования

У Единой карты петербуржца появится новый сервис «Городской диалог» Фото: Олег ЗОЛОТО

В мобильном приложении Единой карты петербуржца появился новый сервис "Городской диалог". Как пояснили в понедельник, 30 ноября 2020 года, в Смольном, он должен стать основной платформой для голосований и опросов жителей города. Планируется, что электронное голосование по инициативам, представленным горожанами в рамках проекта "Твой бюджет", будет реализовано до 4 декабря.

- Проект развивается. Особый акцент сделан на различных сервисах и услугах, которые владельцы карт могут получить через личный кабинет или в мобильном приложении, - пояснил губернатор Александр Беглов.

За участие в различных опросах петербуржцы будут получать баллы, которые можно обменять на призы в системе "Городские благодарности". Активные участники смогут получить в подарок билеты в театр, музей, на спортивные мероприятия, сертификаты в магазины. В качестве поощрения им предоставят промо-коды доступа к онлайн-кинотеатрам и библиотекам.