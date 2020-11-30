В Ленобласти «кочевники» серийно обманывали пенсионеров

Четверых мошенников поймали в Ленобласти после кражи денег у пенсионерки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники уголовного розыска петербургского Главка задержали четверых подозреваемых, которые могут быть причастны к серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Три женщины и мужчина в возрасте от 31 до 51 года, все – родственники и уроженцы Тверской области, ходили по квартирам пожилых людей под видом соцработников. После визита незнакомцев, у пенсионеров пропадали деньги.

- 26 ноября жертвой преступления стала 83-летняя женщина, впустившая в свою квартиру людей, которые якобы искали учителей для выдачи им социальных выплат. Пока один из визитеров отвлекал бдительность пенсионерки, соучастники искали деньги: таким образом, им удалось похитить 60 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские уверены, что подобных эпизодов было множество. А в Ленобласть «гастролеры» приезжали из Твери, так как здесь живет их родственница. У нее они останавливались, пока ходили по домам пенсионеров.

Все четверо сейчас задержаны, по статье «Кража» им грозит до шести лет тюрьмы.