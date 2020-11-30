Мужчина убил своего отца ударом ножа в сердце в Санкт-Петербурге

Петербуржец зарезал своего отца во время ссоры и сам сдался полиции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция арестовала мужчину, который зарезал родного отца. В ночь на воскресенье, 29 ноября 2020 года, жители дома 9/11 по улице Шкапина нашли в подъезде раненного мужчину и вызвали скорую помощь. Также на место прибыли и стражи порядка.

- В ходе расследования было установлено, что в съемной квартире данного дома 29-летний мужчина около полуночи поссорился со своим 51-летним отцом и ударил его ножом в грудь, после чего сбежал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Раненного экстренно забрала карета скорой помощи. Оказалось, что нож попал прямо в сердце. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался во время реанимации.

На поиски подозреваемого отправился кинолог с собакой. Пес привел следователей на улицу Розенштейна. Однако самого парня не нашли.

В час дня 29 ноября мужчина сам пришел в полицию с повинной. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.