Кредит в 1,3 млн оформили на артиста петербургской филармонии, у которого в ночном клубе украли мобильник и банковские карты

У пьяного артиста филармонии украли телефон и карточки, на которые оформили кредит. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На крупную сумму денег «влетел» музыкант оркестра Санкт-Петербургской филармонии, который после концерта решил весело провести время в одном из ночных клубов вместе с коллегами. Вечер закончился для музыканта на парковке супермаркета, а вдобавок он лишился телефона, денег и влез в кредит не по своей воле.

- 28 ноября у заявителя закончился концерт Он и двое коллег выпили в гримерке, после чего пошли в клуб на Невском. Коллеги первыми прошло внутрь, а попал ли в клуб он сам, заявитель не помнит, - сообщает источник «КП-Петербург».

В итоге подвыпивший артист оказался в компании троих мужчин, по говору – из Закавказья. Они усадили его в машину и куда-то повезли. За разговором предложили выпить еще, а потом высадили на парковке супермаркета в Невском районе, но уже без телефона и документов.

Позднее мужчина выяснил, что с его двух карточек списали больше 200 тысяч рублей, а кроме того на него оформили кредит в 1,3 млн рублей, 500 тысяч из которых уже обналичены.