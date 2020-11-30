Картель на рынке благоустройства нашли в Петербурге

Картельный сговор по уборке улиц нашли в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Апелляционный суд Санкт-Петербурга подтвердил наличие картеля на рынке благоустройства, которое ранее выявило городское управление Федеральной антимонопольной службы. По мнению инспекторов, три связанные компании выходили на торги по уборке улиц и разыгрывали лоты между собой.

- Антимонопольный орган установил, что организации и индивидуальный предприниматель участвовали в 33 закупках на выполнение работ по уборке и содержанию дорог в различных районах Санкт-Петербурга и Ленобласти на общую сумму, превышающую 93 млн руб, - сообщает пресс-служба УФАС.

«Картельщики» не согласились и пошли в суд, но проиграли. Что было не удивительно, ведь при торгах они использовали один на троих IP-адрес. Кроме того, документы на участие в закупках разным юридическим лицам оформлял один и тот же человек. Также на одно и то же физическое лицо были оформлены сертификаты электронных цифровых подписей.

По факту обнаружения картеля заведено уголовное дело, виновным грозит до трех лет лишения свободы.