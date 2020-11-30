Ревнивая москвичка убила мужа во время отпуска в Санкт-Петербурге

Ревнивая москвичка убила своего мужа во время поездки в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жительница Московской области убила своего мужа. В ночь на воскресенье, 29 ноября 2020 года, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир дома 16 по Гагаринской улице. На месте правоохранители увидели мужчину, лежащего в луже крови.

- Раненным оказался 28-летний житель Московской области. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Там же полиция задержала супругу раненного, 25-летнюю безработную женщину. Оказалось, что у семейной пары возникла ссора на почве ревности со стороны жены. Женщина взяла нож и воткнула его в грудь своему любимому.

Известно, что квартиру, в которой произошла ссора, пара сняла через интернет. Женщину арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

Позже стало известно, что в 2:35 часов ночи мужчина скончался в больнице.