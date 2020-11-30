Разводка мостов завершилась в Санкт-Петербурге до весны 2021 года

В Петербурге завершился сезон разводки мостов до апреля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хорошая новость для жителей севера Санкт-Петербурга, которые любят прогулки по ночам. В понедельник, 30 ноября 2020 года, в городе завершилась навигация по рекам, а это означает, что мосты больше разводить не будут. Перемещаться с берега на берег можно будет свободно до весны 2021 года.

- Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы – с 15 ноября по 20 апреля, - сообщили в "Мостотресте".

Новый сезон навигации по Неве в Санкт-Петербурге откроется 10 апреля 2021 года.

Также мосты в Северной столице могут разводить для проверки работы механизмов, либо по иным причинам, например, во время праздничных мероприятий. В этом случае пресс-служба "Мостотреста" сообщит об этом заранее на своем официальном сайте или в специальном мобильном приложении "Мосты Петербурга".