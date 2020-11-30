Почти четверть миллиона рублей долга по алиментам заплатил петербуржец, чтобы навестить отца на Украине

Отец выплатил 239 тысяч долга по алиментам, чтобы съездить на Украину к отцу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга погасил почти 250-тысячный долг по алиментам перед 12-летней дочкой, чтобы съездить к отцу на Украину. Из-за постоянной неуплаты мать девочки обратилась к приставам, а те закрыли для алиментщика выезд за границу России.

- Мужчина скрывался от приставов, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск. После установления его местонахождения, должник был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Однако данные меры не помогли отцу вспомнить о своих обязанностях и начать выплачивать долг, - сообщает пресс-служба Управления Федеральн6ой службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Официально устраиваться на работу 50-летний горе-папаша также не стремился, а только в этом случае с его зарплаты можно было списывать четверть доходов в пользу дочки. И лишь болезнь отца алиментщика помогла взыскать деньги – 239 тысяч нашлись в один момент.