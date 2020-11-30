Уголовное дело возбудили после обнаружения захоронения мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения захоронения мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 30 ноября 2020 года, в Ленинградской области возбудили уголовное дело после обнаружения захоронения мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Ломоносовского района. Останки четырех человек были найдены на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения. Среди них один ребенок.

- Из архивных источников следствием получена информация о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан и относится к периоду наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году, - рассказали в следственном комитете области.

Сейчас специалисты изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, будет продолжена в дальнейшем.