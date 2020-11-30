Машины встали в жесткую пробку в сторону Санкт-Петербурга из-за ДТП трех фур

Московское шоссе встало в пробку из-за аварии с грузовиками Фото: принтскрин видео.

Жесткая пробка образовалась на Московском шоссе при въезде в Санкт-Петербург. Днем в понедельник, 30 ноября 2020 года, на трассе произошла авария с участием трех фур. Удар оказался не сильным, однако из-за ДТП проезд по дороге оказался почти полностью перекрыт. О происшествии автомобилисты рассказали в социальной сети.

- При въезде в город на Московском шоссе столкнулись три фуры. Проходной левый ряд. Пробка собралась от Ленсоветовской дороги, - рассказали очевидцы.

Как именно произошла авария, свидетели не сообщают. По всей видимости, водители грузовиков не соблюли скоростной режим и расстояние друг от друга, так как столкнулись "паровозиком".

Также автомобилисты сообщают, что на встречной полосе движения тоже собралась пробка из зевак, которые задерживаются, чтобы посмотреть на аварию.