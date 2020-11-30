Елочные базары в Санкт-Петербурге откроются 20 декабря 2020 года

Елочные базары откроются 20 декабря 2020 года в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 20 декабря 2020 года откроются елочные базары. Об этом стало известно из документа, опубликованном на сайте правительства города, в котором говорится о проведении аукциона на размещение точек продаж елок.

- Планируемый период размещения нестационарного торгового объекта под елочный и новогодний бараз с 20 по 31 декабря 2020 года, - говорится в документе.

Аукцион пройдет 10 декабря. После этого будет сформирован список, где в этом году петербуржцы смогут приобрести себе домой живую ель.

Однако есть уже предварительный список точек продажи. Его можно изучить на сайте "КП-Петербург".

Цены на елочки как правило устанавливают сами продавцы. В среднем метровая елка обходится в 700-900 рублей. Цены на сосны начинаются от 1200 рублей. Обычные веточки можно купить по 200 рублей или дороже.