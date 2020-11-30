Еще 28 школьных классов ушли на удаленку из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

153 школьных класса находятся на карантине в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

За выходные в Санкт-Петербурге увеличилось количество школьных классов, ушедших на удаленку из-за коронавируса. Так, на понедельник, 30 ноября 2020 года, их число выросло на 28 коллективов до 153. В пятницу, 27 ноября, на карантине находились 125 классов в 66 школах.

- В Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 153 класса в 75 школах, это 0,76 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

Также в городе закрыты 11 групп в 9 детских садах. До выходных карантинных было 14 групп в 12 детских садах.

Кроме того, 13 701 школьников находятся на дистанционном обучении по решению своих родителей. Из-за эпидситуации петербуржцы могут написать заявление в школу и оставить учиться ребенка дома.