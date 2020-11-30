Суды посчитали количество коронавирусных нарушений в Санкт-Петербурге

Петербургские суды подсчитали количество ковид-нарушений за время эпидемии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургские суды в понедельник, 30 ноября 2020 года, привели статистику административных дел, связанных с нарушением противокоронавирусных правил. В общей сложности в городские суды с весны до конца осени поступило 5 612 дел. Больше всего было зарегистрировано весной, в разгар пандемии.

- Весной в суды по статье 20.6.1 КоАП РФ поступило 1890 дел, 1243 из низ рассмотрено с назначением наказания. По ч.2 ст.6.3 КоАП РФ поступило 316 дел, рассмотрены и назначены наказания 103, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Летом нарушений было тоже много. По статье 20.6.1 КоАП РФ суды приняли 1676 дел, из них вынесены решения о наказании в 906 случаях. По ч.2 ст.6.3 КоАП РФ - 327 дел, наказания вынесены в 136 случаях.

Осенью же статистика резко изменилась. По статье 20.6.1 КоАП РФ поступило 759 дел, из них 258 рассмотрены и вынесены наказания. По ч.2 ст.6.3 КоАП РФ количество дел увеличилось до 644. Это связано с поступлением дел о неразмещении гражданами информации в течение 3-х календарных дней со дня прибытия в РФ о результатах лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных услуг.