Львенок по имени Зевс поселился в Ленинградской области

Изначально Зевс жил в Новосибирске и звался Левой. Фото: РКЦ «Велес»

В Центре помощи диким животным «Велес» пополнение: в Ленобласть из Новосибирска, преодолев четыре тысячи километров, приехал лев по имени Зевс. Правда, пока он больше напоминает не царя зверей и короля прайда, а плюшевого котенка: малышу Зевсу едва исполнилось четыре месяца.

– Зевс нам достался от частных хозяев, у которых лев и львица родили двух котят, – рассказывает руководитель «Велеса» Александр Федоров. – Девочку отдали в цирк, а мальчика – нам.

Малыш уже проявил себя как общительный и смышленый парень. Фото: РКЦ «Велес»

Малыш приехал из Сибири несколько дней назад, но уже освоился. Здоровенький упитанный котенок успел отличиться сообразительностью: крошка Зевс внимательно слушает человеческую речь, глядит умными глазами, быстро схватывает все новое. Мамой львенок выбрал главного ветврача Наталью, с которой он и целуется, и спит в обнимку.

В мамы Зевс выбрал главного ветврача Наталью. Фото: РКЦ «Велес»

Кстати, изначально Зевса звали Левой. Но в «Велесе» решили, что такое простое имя не достойно царственной кошки. Оно и понятно, ведь Зевсу предстоит стать главным в прайде и позаботиться сразу о трех львицах – Киаре, Симоне и Эльзе. Самой младшей из девчонок уже исполнился год, а старшей миновало три.

Скоро Зевса представят прайду. Фото: РКЦ «Велес»

Знакомить львенка с девушками, истосковавшимися по мужскому вниманию, будут уже скоро, но до того, как он заживет с ними полной львиной жизнью, пройдет как минимум три года. К тому моменту львиц планируют стерилизовать.