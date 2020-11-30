Петербуржцы поздравили белую медведицу Хаарчаану с днем рождения

Праздничная фотосессия именинницы Хаарчааны. Фото: instagram.com/spbzoopark

Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка с размахом отметила день рождения. 30 ноября малышке исполнилось четыре года. К празднику сотрудники зоопарка попросили всех неравнодушных записать видеопоздравление имениннице. В итоге Хаарчаана получила теплые слова не только от жителей Санкт-Петербурга, но и из Якутии, Великого Новгорода, Калининграда и даже США.

Поздравления медведице опубликовали в официальном Instagram зоопарка. Активнее других к Хаарчаане обращались дети – как к ровеснику. Пожелания были соответствующие.

- Желаем тебе много снега, друзей и игрушек!

- Оставайся всегда такой же позитивной медведицей и дальше радуй людей!

- Желаем веселых игр и бодрых купаний! Мы будем приходить к тебе в гости!

Напомним, что Хаарчаана – внучка знаменитой медведицы Услады, которая недавно отметила свой 32-й день рождения.