Четыре охраняемых природных заказника появятся к 2024 году в Санкт-Петербурге

Четыре новых природных заказника создадут к 2024 году в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре новых природных заказника появятся к 2024 году в Санкт-Петербурге. Смольный утвердил соответствующую «дорожную карту», направленную на улучшение качества окружающей среды в Северной столицы. Предполагается, что площадь заповедных территорий в городе увеличится до 6,8%.

- Четыре новых особо охраняемых природных территории – это заказники Шунгеровский, Левашовский, Ораниенбаумский, а также Сестрорецкие дюны. Их создадут до 2024 года согласно плану реализации «дорожной карты», - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Изменения коснутся и состояния водных объектов. К концу 2024 года петербургские власти обещают, что 99,6% хозяйственно-бытовых сточных вод в коммунальной канализации будут проходить очистку. Также в городе увеличат долю отправляемых на обработку твердых коммунальных отходов – до 37,6%.