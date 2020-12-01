Петербургский ученый заявил, что коронавирус не даст открыть границы минимум до лета

Туризм не восстановится минимум до лета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские ученые смоделировали три варианта развития пандемии в России и в городе на Неве в частности. Так, город может пойти по «оптимистичному», «среднему» или «пессимистичному» сценарию. Но даже в лучшем случае, былой свободы с открытием границ для турпоездок не стоит ждать минимум до лета: «даже мечтать не приходится».

- Математическая модель с высокой точностью может дать прогноз на два месяца. Если ничего не изменится, то в Петербурге в январе будет пик заболеваемости, после чего эпидемия пойдет на спад. Вероятно, это будет март-апрель, - рассказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра Национальной технологической инициативы Алексей Боровков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В лучшем варианте пик должен прийтись на 7 января, а в худшем, к этому времени в городе будет 65 тысяч больных в активной стадии (49 тыс. сейчас).

Отметим, что модель развития коронавируса была создана усилиями объединенной команды из Политеха и НИИ гриппа имени Смородинцева.