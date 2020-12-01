32 миллиона рублей украла кассир из автосалона на Таллиннском шоссе

32 миллиона рублей пропали из кассы петербургского автосалона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские ищут 48-летнюю женщину, которую подозревают в крупной краже наличных денег из кассы автосалона, расположенного на Таллиннском шоссе. По версии следствия, кассирша взяла из кассы 32 миллиона рублей наличными и скрылась.

- 30 ноября в полицию Красносельского района поступило заявление от генерального директора, которая сообщила, что в период с 28 по 29.11.2020 из автосалона на Таллиннском шоссе совершена кража 32 миллионов рублей. Заявительница сообщила полицейским, что к хищению денежных средств причастна 48-летняя кассир автосалона, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, по окончании смены сотрудница забрала из кассы всю наличность - 32 миллиона 120 тысяч рублей и скрылась. Пропажу обнаружили позднее, когда женщина была уже далеко. Сейчас ее усиленно ищут, уголовное дело заведено по статье «присвоение или растрата».

Учитывая сумму похищенного, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.