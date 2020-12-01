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Происшествия

32 миллиона рублей украла кассир из автосалона на Таллиннском шоссе

Деньги пропали после смены 28 ноября, женщину ищут
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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32 миллиона рублей пропали из кассы петербургского автосалона.

32 миллиона рублей пропали из кассы петербургского автосалона.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские ищут 48-летнюю женщину, которую подозревают в крупной краже наличных денег из кассы автосалона, расположенного на Таллиннском шоссе. По версии следствия, кассирша взяла из кассы 32 миллиона рублей наличными и скрылась.

- 30 ноября в полицию Красносельского района поступило заявление от генерального директора, которая сообщила, что в период с 28 по 29.11.2020 из автосалона на Таллиннском шоссе совершена кража 32 миллионов рублей. Заявительница сообщила полицейским, что к хищению денежных средств причастна 48-летняя кассир автосалона, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, по окончании смены сотрудница забрала из кассы всю наличность - 32 миллиона 120 тысяч рублей и скрылась. Пропажу обнаружили позднее, когда женщина была уже далеко. Сейчас ее усиленно ищут, уголовное дело заведено по статье «присвоение или растрата».

Учитывая сумму похищенного, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал