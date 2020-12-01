Смольный обсудил организацию амбулаторной помощи больным коронавирусом

В Смольном обсудили организацию амбулаторной помощи заболевшим с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 1 декабря 2020 года, в Смольном обсудили организацию амбулаторной помощи больным коронавирусом в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Олег Эргашев поручил проводить ежедневный мониторинг наличия лекарств для лечения пациентов с COVID-19 и контролировать сроки проведения лабораторных исследований на коронавирус.

- Сегодня на амбулаторном лечении находятся около 50 тысяч петербуржцев с коронавирусом, - отметил Олег Эргашев. - Основной центр тяжести ложится на первичное звено здравоохранения. Важно организовать качественное оказание помощи на этом этапе, чтобы минимизировать ухудшение состояния пациента и его перевод на стационарное лечение.

Для обеспечения пациентов бесплатными лекарствами дополнительно выделено 203 миллиона рублей из федерального бюджета.

Также сейчас более 1,5 тысяч студентов медицинских колледжей оказывают помощь участковым терапевтам.