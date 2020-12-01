Смертельное ДТП с автобусом произошло на КАД в районе Парнаса

Водитель пикапа погиб в ДТП с автобусом на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное смертельное ДТП произошло на Кольцевой автодороге Петербурга утром 1 декабря. В районе на внутренней части КАД пикап «Тойота» врезался в развозной пассажирский автобус автозавода «Хендэ». Для водителя легковушки авария закончилась трагически.

- Массовое ДТП на внутренней стороне КАД перед Мегой-Парнас. В пикапе погиб человек, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам проезжавших мимо автомобилистов, в аварии пострадали три машины и автобус. Сильнее всего досталось водителю пикапа, который сильно влетел под автобус сзади. Искореженную иномарку пришлось вытягивать подоспевшей пожарной машиной. Шансов выжить у человека не было.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, из-за ДТП проезд по проблемному участку частично перекрыт. Онлайн-карты показывают небольшую пробку.

Официальных сведений от ГИБДД по инциденту пока не поступало.