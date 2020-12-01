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Общество

Роспотребнадзор закрыл «Ледовый дворец» после концерта Басты

Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Ледовый дворец" прикрыли после концертов Басты.

"Ледовый дворец" прикрыли после концертов Басты.

Фото: СОЦСЕТИ

Роспотребнадзор не оставил без внимания концерты рэпера Басты, прошедшие в петербургском «Ледовом дворце» 27 и 28 ноября. На мероприятия, которые формально прошли по всем правилам – билеты были раскуплены до ввода ограничений, пришли тысячи человек. В надзорном ведомстве посчитали, что такое в нынешней ситуации непозволительно и приостановили работу концертной площадки.

- Массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы, — заявила на зачседании правительства РФ главный санитарный врач страны Анна Попова.

С ней согласился и премьер-министр России Михаил Мишустин, который отметил, что пренебрежения здоровьем людей ради выгоды организаторов концертов, допускать нельзя.

Напомним, что сам Баста после многотысячных концертов в Петербурге объяснил свою позицию и заявил, что «людям надо дарить радость» в нынешнее непростое время.