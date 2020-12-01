Санкт-Петербург и Калининград больше всего беспокоят Минздрав из-за ситуации с коронавирусом

Хуже всего дела с коронавирусом обстоят в Петербурге и Калининграде - Минздрав. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самая сложная ситуация с коронавирусом сложилась в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом на заседании правительства России 1 декабря заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Самую большую тревогу у Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Петербурге и Калининградской области, - подчеркнул чиновник.

Напомним, на 1 декабря в Петербурге зафиксировано 3697 новых случаев «ковид-19», умерли еще 85 пациентов. В активном состоянии болезни находятся 50 896 человек.

Отметим, что на том же совещании Петербург был упомянут еще один раз и тоже не в лучшем свете. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вспомнила про два концерта рэпера Басты, прошедшие 27 и 28 ноября в «Ледовом дворце» и собравшие многотысячные толпы поклонников.

И хоть формально мероприятия прошли по всем правилам – заполняемость зала составила не больше 50%, а билеты были проданы задолго до введения ограничений, Роспотребназдор нашел нарушения и распорядился приостановить деятельность концертной площадки.

А премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что получать прибыль за счет здоровья граждан недопустимо.