Более 22,5 тысяч ВИЧ-положительных пациентов получили помощь в условиях пандемии в Санкт-Петербурге

В Петербурге в условиях пандемии помощь получили более 22,5 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавируса была организована дистанционная выдача рецептов для пациентов с ВИЧ-инфекцией и доставка препаратов маломобильным пациентам на дом с помощью волонтеров. Благодаря этому антиретровирусную терапию получили 22 646 человек. Об этом во вторник, 1 декабря 2020 года, рассказали в Смольном.

- Благодаря своевременно назначенной терапии ВИЧ-инфицированные женщины могут родить здорового ребенка. В этом году у ВИЧ-инфицированных материей родилось 395 детей, из которых только у 6 была установлена ВИЧ-инфекция, -подчеркнул Олег Эргашев.

Также в администрации отметили, что в Петербурге заболеваемость ВИЧ снижается каждый год. В 2020 году были обследованы более 1,1 миллиона человек. Впервые инфекция выявлена у 1854 петербуржцев.

В городе развернута система социального обслуживания семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, включающая 20 учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, в которых функционируют 17 специализированных отделений или служб.