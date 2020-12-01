Пожарные спасли женщину с балкона горящей квартиры в Санкт-Петербурге

Мужчина погиб во время пожара в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилой квартире. В 16:19 часов во вторник, 1 декабря 2020 года, на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 12 по улице Громова. Спасатели незамедлительно выехали на место.

- Пожар охватил трехкомнатную квартиру. Огонь успел распространиться на две комнаты и коридор общей площадью 28 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Во время пожара спасатели достали женщину, которая застряла на балконе четвертого этажа. По предварительным данным, она не пострадала. Еще 20 человек были выведены по маршевой лестнице.

Но не обошлось и без трагедии. Сообщается, что во время пожара погиб 50-летний мужчина.

В 16:59 часов пожар был ликвидирован. Тушением занимались три единицы техники и девять спасателей.