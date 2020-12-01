Замглавы «Ленавтодора» задержали по подозрению во взятке 3,3 млн рублей

В Ленобласти задержали замдиректора "Ленавтодора" по подозрению в особо крупной взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заместителя директора «Ленавтодора» задержали по подозрению во взяточничестве. Следователи даже возбудили уголовное дело, но пока не в отношении мужчины, а по признакам преступления. По версии СК, замглавы государственного казенного учреждения решил посодействовать одной из компаний в выигрыше крупного контракта на ремонт дороги во Всеволожском районе, за что его щедро отблагодарили.

- Подозреваемый, являясь должностным лицом вступил в сговор с гендиректором Ленинградского областного госпредприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1», чторбы получить взятку размером в 3 млн 370 тысяч рублея за помощь в заключении госконтракта по ремонту автодороги регионального значения «Осиновая Роща – Магистральная». Когда контракт исполнили, мужчина получил указанную сумму денег, - делятся своей версией в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

У подозреваемого уже прошли обыски по делу, с места изъяли необходимые документы и гаджеты. Расследование продолжается. Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.