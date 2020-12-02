Рабочего насмерть задавило между вагоном и экскаватором в порту Усть-Луга

Рабочий погиб при разгрузочных работах в порту Усть-Луга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рабочий погиб в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Все произошло еще 28 ноября в 19:33. Мужчину зажало между вагоном и экскаватором. Спасти его не удалось. Спустя трое суток происшествием заинтересовались в Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП).

- Смерть рабочего произошла при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожных путях необщего пользования в морском порту. По предварительным данным, мужчину зажало между вагоном и ходовой рамой экскаватора-выгружателя. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, чтобы устранить возможное нарушение закона и привлечь виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе СЗТП.

Добавим, что уголовное дело по факту происшествия не возбуждали. Пока что это не больше, чем роковое стечение обстоятельств.