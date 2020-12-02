Мокрый снег с дождем и до +2 градусов обещают 2 декабря в Санкт-Петербурге

В Петербурге обещают мокрый снег и до +2 градусов днем в среду. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Слякотно и достаточно тепло для начала зимы. Таким будет 2 декабря в Санкт-Петербурге. Наступившая среда не порадует горожан ни морозцем, ни ярким солнцем, ни настоящим пушистым снегом. Осадки если и будут, то мокрые и неприятные.

- Утром 2 декабря ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный и южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит -1...+2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, -сообщает петербургский гидрометцентр.

Также с утра в отдельных районах, особенно пригородных возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть аккуратнее на дорогах.

На 7:45 утра в Петербурге уже +1,9 градуса; дует юго-западный ветер скоростью 3-5 метров в секунду. Давление составляет 772,6 мм ртутного столба, а влажность достигает 85 процентов.

В ближайшие два дня станет чуть прохладнее, температура опустится до -4 градусов, но осадки полностью прекратятся.