Труп тракториста с деньгами в кармане нашли у дороги в Ленобласти

Тракториста из Ленобласти насмерть сбила машина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Волосовского района Ленинградской области разыскивают виновников гибели 37-летнего тракториста, чей труп был найден на обочине дороги Гатчина- Ополье в полдень 30 ноября. На тело наткнулись работники дорожной службы.

- От диспетчера ДРСУ поступило сообщение о том, что на 47-м километре а/дороги Гатчина -Ополье на обочине лежит человек. Через 15 минут на место ЧП прибыл сотрудник ДПС, который обнаружил труп неустановленного мужчины с признаками наезда на пешехода. Автомашина, совершившая ДТП, отсутствует, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Еще через некоторое время прибыл и руководитель местного отделения полиции. Осмотрев тело, он установил личность погибшего. Им оказался уроженец Узбекистана, живущий в деревне Сяглицы и работавший трактористом в крестьянском хозяйстве.

В карманах мужчины нашлись наличные деньги в сумме 25 000 рублей и два мобильных телефона.

По факту гибели человека ведется проверка, машину, сбившую тракториста, ищут.