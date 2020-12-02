Пенсионерка взяла кредит под квартиру, чтобы отдать 3,5 миллиона рублей мошенникам

Пенсионерка отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На огромную сумму обманули 69-летнюю жительницу Петербурга мошенники, представившиеся банковскими работниками. Они испугали женщину тем, что кто-то хочет украсть ее деньги и предложили перевести их на другой, «безопасный счет».

- 30 ноября в полицию обратилась пенсионерка, проживающая на Яхтенной улице, которая сообщила, что 13 ноября, после звонка «сотрудника банка», перевела на указанный им счет 443 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Но на этом ни мошенники ни сама пенсионерка не остановились. Злоумышленники позвонили женщине еще и еще, снова напугав потерей денег. Причем настолько, что пожилая петербурженка сначала перевела на нужный счет все накопления- 1 372 000 рублей, после чего оформила заем под квартиру на два миллиона, из которых полтора отправила «банкирам».

Лишь позднее она поняла, что ее жестоко обманули. Общий ущерб женщина оценила в 3 565 000 рублей.

Мошенников ищут.