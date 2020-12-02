Девятилетнего мальчика нашли мертвым в день рождения его отца в квартире дома на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге

Труп девятилетнего мальчика нашли в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет выясняет причину смерти мальчика, которому в начале ноября исполнилось десять лет. В двенадцатом часу дня во вторник, 1 декабря 2020 года, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в однокомнатной квартире дома 9 по Полюстровскому проспекту Калининского района был найден труп ребенка.

- При осмотре трупа второклассника никаких внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья у ребенка полная, на учете не состоит. 39-летняя мать работает оператором в поликлинике, 40-летний отец - слесарем. Примечательно, что мальчика нашли мертвым в день рождения мужчины.

Труп второклассника был направлен в морг для установления причины смерти. Делом занимаются следователи Калининского района.