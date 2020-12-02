Налетчика на магазин с газовым пистолетом задержали в центре Санкт-Петербурга

Грабителя с газовым пистолетом задержали в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Центральном районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в ограблении магазина. Около четырех часов дня во вторник, 1 декабря 2020 года, правоохранители получили сообщение о том, что несколько человек похитили продукты из сетевого магазина на улице Ульяны Громовой.

- Когда администратор магазина заметил воров, то попытался остановить их. Однако один из грабителей выстрелили в мужчину из газового пистолета "Удар", после чего все сбежали, - сообщили в Росгвардии.

Пострадавший работник магазина вынужден был обратиться в травмпункт за медицинской помощью.

Правоохранители получили приметы грабителей. По "горячим следам" они вышли на одного из подозреваемых. Парня задержали у одного из домов на 4-й Советской улице. Во время обыска из карманов куртки у него достали украденные продукты и газовый пистолет.

Задержанного отправили в 78-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.