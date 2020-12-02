Целый арсенал оружия нашли у жителя Выборгского района Ленинградской области

Целый арсенал оружия нашли у жителя Ленобласти / Фото: Управление ФСБ

В Ленинградской области сотрудники пограничного управления ФСБ нашли у местного жителя целый арсенал оружия. Мужчину задержали еще 24 ноября 2020 года, когда он ехал по Выборгскому району на своей машине. Тогда в автомобиле нашли нарезное огнестрельное оружие, винтовку "Мосина", глушитель и пять патронов.

- Оказалось, что винтовка пригодна для стрельбы. Также были проведены обыски по месту жительства задержанного, где нашли еще одну такую же винтовку и кучу другого оружия, - сообщили в управлении ФСБ.

Среди найденного дома у мужчины были также 15 гранат, более 1 тысячи патронов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы, три оптических прицела, более 6 килограммов пороха, 300 граммов взрывчатых веществ, 23 основных частей оружия, два штык-ножа и два штыка четырехгранных.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется расследование о контрабанде и незаконном обороте оружия.