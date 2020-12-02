Смольный закрыл все рестораны, кафе и бары на новогодние праздники в Санкт-Петербурге

Все рестораны, кафе и бары закроют на новогодние праздники в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отметить Новый год 2021 в Санкт-Петербурге в ресторане нельзя будет не только в саму новогоднюю ночь, но и в принципе. В среду, 2 декабря 2020 года, Смольный объявил о новых коронавирусных ограничениях, которые, в первую очередь, затронули предприятия общественного питания.

- С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, - объявили в администрации Северной столицы.

Но это не единственные ограничения. Так, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января бары, кафе и рестораны должны быть закрыты с 19:00 до 6:00 часов.

Единственно на что не распространяются ограничения - работа производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.