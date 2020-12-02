Работу поликлиники в Мурино, где образовались огромные очереди, проверила администрация Ленобласти

Администрация Ленобласти проверила жалобу на очереди в поликлинике Токсовского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Ленинградской области проверила жалобу жителя города Мурино на огромные очереди у поликлиники в Токсковской районной больницы. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пациенты вынуждены ждать приема врача на улице.

- Поликлиническое отделение Токсовской больницы по адресу Мурино, Воронцовский бульвар 17 работает в условиях пандемии, нагрузки на медицинский персонал увеличены многократно, медицинские работники так же болею, - рассказали в администрации региона.

Отмечается, что 30 ноября отделение приняло 601 квартирный вызов, а 408 человек приняли непосредственно в самой поликлинике.

Сейчас учреждение делает все возможное для обслуживания пациентов. На данный момент в поликлинике работают четыре врача-терапевта, одна заведующая терапевтическим отделением и три фельдшера. С 1 декабря дополнительно выведены бригады неотложной помощи.

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