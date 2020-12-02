Тоннель между "Театральной" и "Спасской" начали рыть в петербургском метро

"Метрострой" начал проходку тоннеля на последнем участке у "Театральной" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метростроители Санкт-Петербурга начали прокладывать тоннель между станциями "Театральная" и "Спасская". Как стало известно в среду, 2 декабря 2020 года, сейчас уже к работе подготовлен тоннелепроходческий щит на участке оранжевой линии метро. Проложено четыре первых кольца.

- До "Спасской" порядка 800 метров породы, каждое кольцо, в которых измеряют расстояние под землей, составляет один метро. На данный момент щит способен проходить 10-12 колец в сутки, - пишет "Мойка78".

Щит рабочие называют "Петровна". Сейчас он уже прошел один тоннель от "Театрально" по станции "Спасская". Теперь специалистам осталось проложить 49 колец, и работы будут идти вручную. Пройти весь путь планируется к началу весны 2021 года.

Работы проходят на глубине около 60 метров, в сторону будущей станции "Горный институт" — 70 метров.