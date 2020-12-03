Шах и мат: «Зенит» пропустил три мяча от «Брюгге» и попрощался с еврокубками

"Зенит" разгромно проиграл "Брюгге" и вылетел из еврокубков. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Брюгге» со счетом 0:3 в гостевом матче в Лиге чемпионов сезона 2020/2021. Сине-бело-голубые потеряли все шансы на выход хотя бы в Лигу Европы следующей весной. Петербургский клуб по-прежнему занимает последнюю строчку в своей группе, имея в активе лишь 1 очко, добытое в игре против «Лацио».

Азмун даже забил, но судья зафиксировал офсайд. Фото: ФК "Зенит"

Стоит отметить, что «Зенит» вышел на матч слегка обескровленным – без Дзюбы из-за травмы и Ловрена, поскольку он перебрал желтых карточек. В итоге в атаке играл восстановившийся Азмун, а в защите пару Ракицкому составил 19-летний Прохин. В итоге сине-бело-голубые даже дважды забили, но из офсайда. А у соперника отличились де Кетеларе, Ванакен и Ланг, если эти фамилии кому-то о чем-то говорят.

- Чтобы бороться в Лиге чемпионов УЕФА, нужно было усилить летом те позиции, которые были необходимы. Плюс мы можем конкурировать с командами, когда находимся в оптимальной форме и все наши лидеры в строю, - сетовал еще на предматчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Семак.