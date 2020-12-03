Мороз и солнце: 3 декабря в Санкт-Петербурге обещают ясную погоду

Снега в Петербурге пока не обещают, а вот солнце будет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 декабря в Санкт-Петербурге произойдет знаменательное событие: горожане впервые за долгое время увидят чистое небо и солнце. Более того, после череды пасмурных и облачных дней, в Северной столице не будет ни дождя, ни снега.

- В четверг ожидается без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха утром составит -2...-1, днем -2....0 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

При такой погоде вполне вероятно возникновение наледи, поэтому автомобилистам стоить быть аккуратнее на дорогах.

На 7:45 утра в городе на Неве прохладно, термометры показывают -1,5 градуса. Дует умеренный юго-восточный ветер, скоростью 2-7 метров в секунду. Давление составляет 770,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 79%.

В пятницу, 4 декабря в городе обещают примерно такую же погоду, с солнцем и у околонулевой отметки. А в субботу потеплеет на пару градусов и пойдет мокрый снег.