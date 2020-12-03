В Санкт-Петербурге прошел День Пальмиры

В Петербурге прошел День Пальмиры, на котором обсуждалась проблема восстановления памятника, входящего в список наследия ЮНЕСКО. Фото: gov.spb.ru

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, на берегах Невы не забывают и вечном - общей истории человечества. Так, 2 декабря в Государственном Эрмитаже прошел День Пальмиры - древнего сирийского города, разрушенного боевиками в 2015-м году в ходе гражданской войны. В сохранении мирового наследия активно участвуют ученые из Северной столицы.

- На круглом столе, в том числе в онлайн-режиме, ученые и эксперты обсудили проблемы сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Археологические памятники Пальмиры». Открылись также три выставки, рассказывающие о научных и культурных связях Петербурга и Пальмиры, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что специалисты Института истории материальной культуры в 2016 году посещали древний город, после чего создали 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На выставке «Две Пальмиры: реальная и виртуальная» представлен детальный макет города в его нынешнем состоянии в масштабе 1:300.

- Это событие (День Пальмиры - прим.ред.) войдет в историю. В трудное время, когда весь мир охвачен пандемией, ученые обращают нас к памяти человечества, – отметил сказал Александр Беглов.