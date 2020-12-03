Каршеринг в лобовую влетел в кроссовер на трассе под Петергофом

В Новом Петергофе столкнулись каршеринг и кроссовер "Киа". Фото: vk.com/spb_today

Серьезное лобовое ДТП произошло раним утром в районе Петергофа. У пересечения Санкт-Петербургского и Ропшинского шоссе столкнулись «Киа Рио» из каршеринга и кроссовер «Киа Спортэйдж».

- В Новом Петергофе каршеринг в лобовую столкнулся с кроссовером, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, удар произошел на полосе, по которой ехал кроссовер, однако точно обстоятельства ДТП установит ГИБДД.

От сильного столкновения передние части обеих легковушек сильно смяло. Вытаскивать водителей из искореженных машин пришлось прибывшим на место спасателям. По предварительным данным, оба пострадавших живы, но получили серьезные травмы. Официальной информации от полиции не поступало.

На подъездах к перекрестку уже образовались серьезные пробки, на месте аварии работают экстренные службы.