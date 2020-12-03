1 873 незаконных рекламных конструкции демонтировали в Петербурге только за ноябрь

В Петербурге только за ноябрь убрали почти две тысячи незаконных рекламных объектов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти две тысячи незаконных рекламных конструкций - баннеров, щитов, растяжек и пресловутых «раскладушек», стоящих на тротуарах и мешающих проходу, демонтировали сотрудники петербургского Комитета по печати только за ноябрь 2020 года.

- Демонтировано 1 873 конструкции и объектов. Материалы по всем нарушениям размещения рекламных конструкций направлены в органы полиции для привлечения владельцев рекламных конструкций к административной ответственности, - сообщает пресс-служба Комитета по печати.

Причем, если частным лицам грозит наказание до 1,5 тысяч рублей, а должностным - до пяти, то для юридических лиц наказание куда суровее - от 500 тысяч до миллиона рублей.

Всего за ноябрь судами вынесено 746 постановлений (с учетом дел, возбужденных в октябре), о привлечении нарушителей к ответственности. Владельцы оштрафованы на общую сумму 13 миллионов 526 тысяч рублей, большая часть из которых уже поступила в бюджет города.