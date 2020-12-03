Председатель коттеджного поселка в Белоострове присвоил земли на несколько миллионов рублей

Председатель дачного товарищества пойман на присвоении земли. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские петербургского Главка раскрыли крупное мошенничество с присвоением земельных участков в поселке Белоостров Всеволожского района Ленинградской области. В руки следователей попал председатель дачного кооператива и его сообщник. Первый организовал нехитрую схему отъема земли у государства, а второй ему помогал.

- Поданным следствия 2010 и 2014 годах на правах аренды дачному некоммерческому партнерству была предоставлена земля общей площадью более 80 гектаров. Однако злоумышленники предоставили недостоверные сведения в администрацию муниципального образования и незаконно завладели земельными участками на правах собственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подельники подыскивали малоимущих людей и за небольшую плату просили выписать от их имени доверенность председателю дачного товарищества. Потом документы, по котором земля незаконно «приватизировалась», подавались в администрацию МО.

А дальше участки в коттеджном поселке перепродавали за десятки миллионов рублей.