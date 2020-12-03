Осужденный за вымогательство житель Выборга притворился больным и сбежал из суда

Приставы не смогли арестовать осужденного за вымогательства мужчину. Он притворился больным и сбежал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут 66-летнего жителя Выборга, которого 2 декабря судили в Санкт-Петербурге по делу о грабеже и вымогательстве. Прямо во время заседания, мужчина разыграл приступ и был отправлен в больницу, откуда благополучно сбежал. В этот момент ему вынесли приговор: три года тюрьмы.

- В ходе заседания, около 13 часов, подсудимый пожаловался на плохое самочувствие, судья объявила перерыв и вызвала скорую помощь. В 13:30 прибывшей бригадой мужчина был забран для госпитализации в Елизаветинскую больницу. Туда он уехал без сопровождения, - пишет «Оперативное прикрытие».

Около 14:00 подсудимого привезли в приемный покой Елизаветинской больницы, откуда он уже через 10 минут благополучно сбежал.

В суде тем временем шло рассмотрение дела и через пару часов был вынесен вердикт, по которому осужденного должны были взять под стражу. Вот только приехавшие в больницу приставы никого уже не нашли.

Сейчас мужчину ищут по факту ЧП ведется служебная проверка.