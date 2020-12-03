Горный институт закрывается для студентов-очников и переходит на удаленку

Горный институт переходит на удаленное обучение. Фото: пресс-служба Горного института.

Горный институт Санкт-Петербурга полностью переходит на дистанционное обучение. Такое приказ подписал ректор вуза. Причиной отказа в очном формате стала непростая эпидемиологическая ситуация в городе.

- Горный университет приостанавливает учебно-консультационную деятельность. С 00:00 часов 5 декабря запрещается очное обучение студентов. Доступ студентов на территорию учебных корпусов полностью прекращается, - сообщает пресс-служба вуза.

С понедельника весь учебный процесс переходит на дистанционный формат. Иностранных студентов, находящихся в Петербурге, уже пообещали обеспечить компьютерами.

В своем обращении ректор Горного института Владимир Литвиненко потребовал от руководителей кафедр и деканов вуза исполнения приказа Министерства образования и науки об усилении мер по противодействию пандемии, выпущенного еще 11 ноября. В нем было прописана строгая рекомендация перехода всех вузов России на удаленное обучение.

Теперь к приказу присоединился и Горный институт.